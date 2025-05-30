Україна – Албанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Сьогодні, 30 травня, в хорватському місті Вараждин збірна України проведе матч 5 туру Ліги націй УЄФА.

Суперником буде збірна Албанії. Початок матчу відбудеться о 20:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Команда Володимира Пятенка після 4 турів має 10 очок. Щоб достроково посісти перше місце в групі українським футболісткам треба перемагати. Також влаштує нічия, але за умови, що Чехія програє Хорватії.

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Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).