Важливо бути дуже обережним з ним: капітан збірної Албанії назвав найнебезпечнішого гравця збірної України
Капітан збірної Албанії Берат Джимсіті розповів про небезпечну сторону хавбека збірної України Руслана Малиновського, зазначивши, що саме його першочергово його партнери по команді намагатимуться нейтралізувати.
Його слова наводить UA-Футбол.
"Дуже ціную Руслана як гравця. Ми два роки грали спільно в Аталанті і він неймовірний гравець, але ще більше його цінує як людину. Він чудовий друг і хороша дійсно людина.
З приводу того, чи є він сильним гравцем, я вважаю, що він є ключовим гравцем збірної України. І нам важливо бути дуже обережним з ним, тому що його сильні сторони – це штрафні удари. І нам потрібно не давати йому простору і намагатися максимально закривати його, для того, щоб він не проявив свої сильні сторони", – зазначив Джимсіті.
Нагадаємо, що гра команди Сергія Реброва з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.