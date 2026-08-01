Тренер збірної ПАР залишив команду після історичного результату на ЧС-2026

Уго Броос залишив посаду головного тренера збірної Південної Африки.

Про це повідомляє пресслужба місцевої асоціації футболу.

74-річний фахівець пояснив, чому вирішив не продовжувати контракт із "Бафана-Бафана". Він зізнався, що хоче більше часу приділити сім'ї.

"Моя тривала відсутність з родиною та самотні моменти в Південній Африці змусили мене ухвалити це складне рішення. Кваліфікація на мундіаль через 40 років після моєї участі в чемпіонаті світу-1986 як гравця збірної Бельгії замкнула коло", – сказав Броос.

Зазначимо, що бельгієць очолював збірну ПАР із 5 травня 2021 року. Під його керівництвом команда здобула бронзові медалі Кубку африканських націй-2023, а також кваліфікувалася на чемпіонат світу вперше за тривалий час.

Ба більше, вона вперше в історії країни пробилась до плейоф світової першості. В 1/16 фіналу африканці програли Канаді (0:1).

Нагадаємо, що Уго Броос став найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу на мундіалі-2026. Щоправда, він не довго був рекордсменом і згодом його випередили Дік Адвокат і Мірослав Коубек.