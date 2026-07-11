Учасник ЧС-2026 помер у віці 25 років

Центральний півзахисник збірної ПАР і клубу Мамелоді Сандаунз Джейден Адамс пішов із життя у віці 25 років.

Про це повідомляє The Mirror.

Причини та обставини смерті футболіста наразі не відомі. Адамса було знайдено мертвим його власному домі. Основна версія поліції – суїцид. Два тижні тому в нього померла бабуся.

Адамс брав участь у чемпіонаті світу 2026 року в складі збірної ПАР. Він виходив на поле в всіх трьох матчах південноафриканців на груповому етапі, а поєдинок 1/16 фіналу проти Канади (поразка 0:1) провів на лаві запасних.

За збірну ПАР 25-річний хавбек дебютував ще у 2022 році. Сумарно з того часу провів 9 матчів і забив 1 гол. Кольори Мамелоді Сандаунз півзахисник захищав із січня 2025 року. Розпочинав кар'єру півзахисник у складі Стелленбосха.

Нагадаємо, наприкінці червня гравець юнацької збірної Венесуели Їмверт Берротеран загинув внаслідок землетрусу.