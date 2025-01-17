Ексфутболіст Барселони пішов з Удінезе на правах вільного агента

Колишній нападник Барселони та Мілана Жерар Деулофеу став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Сторони вирішили припинити співпрацю за спільною угодою. Останні два роки Деулофеу провів поза футболом, намагаючись залікувати наслідки розриву хрестоподібних зв'язок.

🖤🤍 Sempre con te, @gerardeulofeu!



Due anni di lotta, forza e speranza. Gerard Deulofeu è e sarà sempre parte della nostra famiglia bianconera.



🙏 Ti aspettiamo a braccia aperte, Geri. Questa è casa tua.@SkySport pic.twitter.com/fM7cmRDNbm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 16, 2025

За словами самого спортсмена, те, з чим він боровся – виходить за межі біології. Після операції за зв'язках у нього виникла інфекція хряща.

Сторони подякували одне одному за співпрацю та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

Окрім Удінезе, Деулофеу виступав за такі команди, як Мілан, Барселона, Евертон, Вотфорд та Севілья.

Раніше повідомлялось, що Лейпциг відмовився від оренди нападника "россонері" через його травму.