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Ексфутболіст Барселони пішов з Удінезе на правах вільного агента

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 09:35
Ексфутболіст Барселони пішов з Удінезе на правах вільного агента
ФК Удінезе

Колишній нападник Барселони та Мілана Жерар Деулофеу став вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Сторони вирішили припинити співпрацю за спільною угодою. Останні два роки Деулофеу провів поза футболом, намагаючись залікувати наслідки розриву хрестоподібних зв'язок.

За словами самого спортсмена, те, з чим він боровся – виходить за межі біології. Після операції за зв'язках у нього виникла інфекція хряща.

Сторони подякували одне одному за співпрацю та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

Окрім Удінезе, Деулофеу виступав за такі команди, як Мілан, Барселона, Евертон, Вотфорд та Севілья.

Раніше повідомлялось, що Лейпциг відмовився від оренди нападника "россонері" через його травму.

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