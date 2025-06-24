Учасник Ліги конференцій підписав талановитого українського форварда

Угорський Дьор оголосив про підписання контракту з 20-річним українцем Олександром Пищуром.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі контракту з нападником зі зростом 204 см не повідомляються.

Олександр почав займатися футболом в академії чернігівської Десни, потім тренувався у клубі Мункач.

У 17-річному віці переїхав до Угорщини, де був у структурі Кішварди, а потім Академії Пушкаша. Минулий сезон він провів у складі клубу Дієрмот.

У другому дивізіоні Угорщини форвард забив 9 голів і віддав 4 передачі за 29 матчів. Портал Transfermarkt оцінює Пищура в 125 тисяч євро.

Олександр – син Олександра Пищура-старшого. Його батько грав за Металіст, Волинь, Закарпаття, Зорю, Таврію, Оболонь та клуби Словаччини та Узбекистану.

Дьйор минулого року посів четверту сходинку в чемпіонаті Угорщини. У сезоні-2025/26 команда гратиме в кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, форвард Владислав Супряга повернувся в розташування київського Динамо і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.