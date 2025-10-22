Не стали боротися з порушеннями: УАФ дозволила фанатам гостьової команди відвідувати матчі

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу вирішив дозволити організаторам матчів пускати на стадіон вболівальників гостьових команд.

Про це йдеться на сайті УАФ.

Згідно з регламентом проведення матчів в умовах воєнного стану, ігри українських чемпіонатів мають проводитися без гостьових фанатів – на стадіоні повинні знаходитися тільки вболівальники господарів поля.

Проте УАФ помітила, що все частіше на трибунах присутні фанати гостьових команд. У зв'язку із цим Асоціація пішла їм на зустріч та не стала посилювати обмеження. Замість цього вона переклала відповідальність за безпеку цих глядачів на сторону, яка виступає в ролі господаря поєдинку. А за дії гостьових фанатів відповідатиме гостьова команда.

"Відвідування матчів організованими командою гостей уболівальниками не заборонено за умови письмового погодження з клубом-господарем (організатором матчу). У такому випадку організатор матчу має надати щонайменше 5 % місць від дозволеної кількості глядачів на стадіоні – у гостьовому або окремому секторі, а також забезпечити для них місця в укритті. Відповідальність за дії організованих уболівальників команди гостей несе виключно клуб гостей. Також клуб несе відповідальність за поведінку своїх уболівальників (у тому числі ідентифікованих офіційними особами матчу), офіційних представників, а також будь-яких інших осіб, які виконують певні функції під час матчу від імені клубу", – йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, що УАФ звернулася до УЄФА щодо планів Росії атестувати "Шахтар" та "Зорю" для участі у своєму чемпіонаті.

Раніше стало відомо, що київське Динамо домоглося збільшення квоти вболівальників, які зможуть відвідувати домашні матчі команди.