Починаючи з сезону 2026/27 УАФ планує створити Еліт-лігу: що вже відомо
Починаючи із сезону-2026/2027 у системі змагань із жіночого футболу планується введення Еліт-ліги, до якої за підсумками сезону-2025/2026 потраплять вісім колективів.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Згідно з представленим планом представники елітного дивізіону гратимуть стандартні чотири кола з роз'їздами – загалом 28 матчів.
Водночас знайома всім Вища ліга також збереже свій формат, але вже в поєднанні з колективами, що понизяться в класі за підсумками сезону-2025/2026, до яких доєднаються найкращі шість колективів першого дивізіону.
Ну і третя за рангом перша ліга буде сформована за стандартним територіальним принципом, як і в попередніх сезонах.
Остаточний формат Еліт-ліги та вищої ліги сезону-2026/2027 буде затверджено додатково.
Нагадаємо, полтавська Ворскла стала чемпіоном України з футболу серед жінок сезону-2024/25. У заключному, 20 турі першості команда обіграла Шахтар із рахунком 2:0, зберігши свою 3-очкову перевагу над Металістом 1925.