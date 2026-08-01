Колос розгромив Кривбас, нічия Ладомира та Шахтаря у 3 турі Прайм ліги

У суботу, 1 серпня, відбулися ще три матчі у межах третього туру Прайм ліги чемпіонату України серед жінок сезону-2026/27.

Ладомир на останніх секундах компенсованого до другого тайму часу врятувався від поразки в матчі проти Шахтаря, а Колос вдома розгромив Кривбас, забивши 5 голів ще у першому таймі.

Чемпіонат України (жінки) – Прайм ліга

3 тур, 1 серпня

Житомирське Полісся завдяки голам Наталії Корнацької та Юлії Шевчук на виїзді переграло ЖФК Пантери.

Ладомир – Шахтар – 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Завідова, 1:1 – 69 Гладун, 1:2 – 81 Вегерич, 2:2 – 90+5 Савкіна

Колос – Кривбас – 6:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 22 Остапів, 2:0 – 30 Семків, 3:0 – 43 Остапів, 4:0 – 45 Невар, 5:0 – 45+5 Вакуленко (автогол), 6:0 – 90+2 Тян

Пантери (Умань) – Полісся (Житомир) – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Корнацька, 0:2 – 90 Шевчук

Нагадаємо, тур стартував 30 липня матчем між Металістом 1925 і Сістерс, який завершився нульовою нічиєю.