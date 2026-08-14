Колос вирвав нічию у Сістерс, Ладомир поділив очки з Пантерами у 4 турі Прайм Ліги

У п'ятницю, 14 серпня, двома матчами продовжилась програма 4-го туру Прайм ліги чемпіонату України серед жіночих команд сезону-2026/27.

Ігровий день у цьому турнірі розпочали уманські Пантери та володимирський Ладомир, які розписали мирову. Відкрила рахунок Валерія Літус вже на 17-й хвилині.

Проте перевага команди Олега Бортніка тривала недовго, й вже через 15 хвилин Ксенія Ніколаєва своїм забитим м'ячем відновила паритет. Саме з таким рахунком на табло й завершилася ця зустріч.

Наступний поєдинок одеські Сістерс та ковалівський Колос завершили з аналогічним результатом. Майбородіна забила перший гол, проте згодом Коновалова зуміла врятувати свою команду від поразки.

Чемпіонат України (жінки) – Прайм-ліга

4-й тур, 14 серпня

Ладомир (Володимир) – Пантери (Умань) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Літус, 1:1 – 33 Ніколаєва.

Сістерс (Одеса) – Колос (Ковалівка) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Майбородіна, 1:1 – 81 Коновалова.

Нагадаємо, що раніше у 2-му турі Харків розбив Полісся, Шахтар переграв Кривбас.