Металіст 1925 розгромив Ладомир у 5 турі Прайм ліги

У понеділок, 17 серпня, стартував п'ятий тур елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм ліги сезону-2026/27.

Металіст 1925 вдома розгромив Ладомир із рахунком 7:0. При цьому, 5 із 7 м'ячів харків'янки забили ще до перерви. Дубль оформила Дар'я Апанащенко, яка забивала на 38 і 53 хвилинах матчу.

Чемпіонат України серед жінок, Прайм ліга

5 тур, 17 серпня

Металіст 1925 – Ладомир – 7:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 16 Чередниченко (автогол), 2:0 – 19 Гірин, 3:0 – 30 Паскаренко, 4:0 – 38 Апанащенко, 5:0 – 41 Заборовець, 6:0 – 53 Апанащенко, 7:0 – 70 Гринишин

Нагадаємо, у четвертому турі Ладомир зіграв унічию 1:1 із уманськими Пантерами. Металіст 1925 завдяки цій перемозі закріпився на чолі турнірної таблиці, набравши 13 очок у 5 матчах.