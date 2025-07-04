Новачка УПЛ оштрафували на 400 тисяч гривень – журналіст

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав штраф на СК Полтаву за махінації під час проходження атестації на участь в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

КДК УАФ довело, що полтавський клуб подавав неправдиві дані, аби отримати дозвіл для участі в УПЛ.

"Наслідком цього став фінансовий штраф, який стягнуть з дебютанта елітного дивізіону. Наскільки мені відомо, йдеться про 400 тис. грн. Власне, таким є вердикт КДК УАФ", – розповів Бурбас.

Нагадаємо, СК Полтава при проходженні атестації на допуск в Українську Прем'єр-лігу вказала, що гратиме домашні матчі на стадіоні ім. О. Бутовського. Така інформація викликала обурення у керівництва Ворскли, яке вказало на неправдивість даного твердження.

У підсумку Полтава вирішила питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.