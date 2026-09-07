Трубіном цікавився клуб АПЛ, але він очікував на пропозицію Ювентуса – журналіст

Українському голкіперові лісабонської Бенфіки Анатолію Трубіну надходила пропозиція з боку англійського Лідса.

Про це стверджує журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його даними, "павичі" висловлювали свою зацікавленість у 25-річному воротареві, але він очікував на трансфер у туринський Ювентус. Утім, вже після закриття трансферного вікна Трубін не змінив клубну прописку.

"У Трубіна насправді були певні пропозиції. Найочевидніші з них – з АПЛ. Я чув, що доволі предметно цікавився Лідс, але Анатолій чекав на інший клуб і це був Ювентус", – зазначає Співаковський.

Оскільки, за словами журналіста, в українця висока зарплата, Бенфіка наразі хоче перепідписати з ним контракт на більш скромних фінансових умовах.

Нагадаємо, що голкіпер перебрався до Бенфіки з Шахтаря 10-го серпня 2023 року за 10 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). Відтоді провів за "орлів" 151 матч, у яких пропустив 146 голів та видав 60 "сухих" поєдинків.

На старті поточного сезону Трубін втратив статус основного голкіпера команди, поступившись місцем 24-річному португальцю Самуелю Суарешу.

До закриття трансферного вікна повідомлялося про інтерес до українця з боку "Старої синьйори", але згодом клуб відмовився від цього варіанту, підписавши на правах оренди воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо.