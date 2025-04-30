Пішов з життя ексфутболіст Ліона та ПСЖ

На 61-му році життя помер колишній футболіст Ліона, ПСЖ та Црвени Звезди Паскаль Гавет.

Про це повідомила пресслужба "ткачів".

Кар'єру захисник розпочав у складі Парі Сен-Жермен, за який зіграв 10 матчів. Згодом Гавет грав у сербській Црвені Звезді та Ліоні, за який за два сезони провів 40 поєдинків.

⚫ Carnet noir : Pascal Havet nous a quittés à l'âge de 60 ans



A sa fille, à sa famille, à ses anciens coéquipiers, à son club de Sud Vendée et à toutes celles et tous ceux qui l’aimaient, l’Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances.https://t.co/GTW0Qz5Ck3 pic.twitter.com/vDA2rpqwSY — Olympique Lyonnais (@OL) April 30, 2025

Кар'єру Паскаль завершив у 1998 році у складі Ангулемі, за який грав протягом трьох кампаній.

Раніше повідомлялось про смерть чемпіона світу 1962 року у складі збірної Бразилії.