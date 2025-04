Пішов з життя ексфутболіст Ліона та ПСЖ

⚫ Carnet noir : Pascal Havet nous a quittés à l'âge de 60 ans



A sa fille, à sa famille, à ses anciens coéquipiers, à son club de Sud Vendée et à toutes celles et tous ceux qui l’aimaient, l’Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances.https://t.co/GTW0Qz5Ck3 pic.twitter.com/vDA2rpqwSY