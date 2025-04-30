Пішов з життя ексфутболіст Ліона та ПСЖ
Паскаль Гавет
lestitisdupsg.fr
На 61-му році життя помер колишній футболіст Ліона, ПСЖ та Црвени Звезди Паскаль Гавет.
Про це повідомила пресслужба "ткачів".
Кар'єру захисник розпочав у складі Парі Сен-Жермен, за який зіграв 10 матчів. Згодом Гавет грав у сербській Црвені Звезді та Ліоні, за який за два сезони провів 40 поєдинків.
Кар'єру Паскаль завершив у 1998 році у складі Ангулемі, за який грав протягом трьох кампаній.
Раніше повідомлялось про смерть чемпіона світу 1962 року у складі збірної Бразилії.