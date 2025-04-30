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Пішов з життя ексфутболіст Ліона та ПСЖ

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 12:16
Пішов з життя ексфутболіст Ліона та ПСЖ
Паскаль Гавет
lestitisdupsg.fr

На 61-му році життя помер колишній футболіст Ліона, ПСЖ та Црвени Звезди Паскаль Гавет.

Про це повідомила пресслужба "ткачів".

Кар'єру захисник розпочав у складі Парі Сен-Жермен, за який зіграв 10 матчів. Згодом Гавет грав у сербській Црвені Звезді та Ліоні, за який за два сезони провів 40 поєдинків.

Кар'єру Паскаль завершив у 1998 році у складі Ангулемі, за який грав протягом трьох кампаній.

Раніше повідомлялось про смерть чемпіона світу 1962 року у складі збірної Бразилії.

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помер

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