Пішов з життя чемпіон світу 1962 року у складі збірної Бразилії

Пішов з життя ексфутболіст Роми, Інтера та збірної Бразилії Жаїр Да Коста.

Про це повідомила пресслужба римського клубу у своїх соцмережах.

У складі "вовків" форвард грав у сезоні-1967/68, а перед цим протягом п'яти років захищав кольори Інтера. Також Да Коста ставав чемпіоном світу у складі "Селесао", зігравши один матч на Мундіалі в Чилі.

L'#ASRoma piange la scomparsa di Jair Da Costa, fuoriclasse brasiliano che vestì la nostra maglia nella stagione 1967/68



Campione del Mondo nel 1962, Jair ha lasciato il segno nella storia del calcio



Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari pic.twitter.com/MHg6hbiD77 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 27, 2025

Свою кар'єру Жаїр завершив у 1976 році та з того часу мало з'являвся на публіці, віддавши перевагу тихому сімейному життю.

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