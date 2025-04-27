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Пішов з життя чемпіон світу 1962 року у складі збірної Бразилії

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 09:21
Пішов з життя чемпіон світу 1962 року у складі збірної Бразилії
Жаїр Да Коста
ФК Рома

Пішов з життя ексфутболіст Роми, Інтера та збірної Бразилії Жаїр Да Коста.

Про це повідомила пресслужба римського клубу у своїх соцмережах.

У складі "вовків" форвард грав у сезоні-1967/68, а перед цим протягом п'яти років захищав кольори Інтера. Також Да Коста ставав чемпіоном світу у складі "Селесао", зігравши один матч на Мундіалі в Чилі. 

Свою кар'єру Жаїр завершив у 1976 році та з того часу мало з'являвся на публіці, віддавши перевагу тихому сімейному життю.

Раніше повідомлялось про смерть колишнього президента Мілана Джузеппе Фаріни.

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