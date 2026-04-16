Клуб-поціновувач українських гравців влітку спробує придбати форварда Динамо – турецькі ЗМІ

Нападник Динамо Матвій Пономаренко потрапив у шортлист Трабзонспора, як можливе підсилення команди влітку.

Про це повідомляє турецьке видання Günebakış Haber.

За інформацією джерела, Трабзонспор давно стежить за прогресом 20-річного українського футболіста, який в нинішньому сезоні провів 17 матчів у складі "біло-синіх" і забив 10 голів.

Окрім українця, турки також спробують підписати вінгера Рівер Плейт Іана Субіабре та півзахисника Палмейраса Рафаеля Коутіньо.

Як відомо, за Трабзонспор виступають два українських гравці – Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Нагадаємо, у 23-му турі УПЛ Динамо поступилося Металісту 1925, втративши 4-ту сходинку в турнірній таблиці.