Клуб-поціновувач українських гравців влітку спробує придбати форварда Динамо – турецькі ЗМІ

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 21:05
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Матвій Пономаренко потрапив у шортлист Трабзонспора, як можливе підсилення команди влітку.

Про це повідомляє турецьке видання Günebakış Haber.

За інформацією джерела, Трабзонспор давно стежить за прогресом 20-річного українського футболіста, який в нинішньому сезоні провів 17 матчів у складі "біло-синіх" і забив 10 голів.

Окрім українця, турки також спробують підписати вінгера Рівер Плейт Іана Субіабре та півзахисника Палмейраса Рафаеля Коутіньо.

Як відомо, за Трабзонспор виступають два українських гравці – Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Нагадаємо, у 23-му турі УПЛ Динамо поступилося Металісту 1925, втративши 4-ту сходинку в турнірній таблиці. 

