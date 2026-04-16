Клуб-поціновувач українських гравців влітку спробує придбати форварда Динамо – турецькі ЗМІ
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ
Нападник Динамо Матвій Пономаренко потрапив у шортлист Трабзонспора, як можливе підсилення команди влітку.
Про це повідомляє турецьке видання Günebakış Haber.
За інформацією джерела, Трабзонспор давно стежить за прогресом 20-річного українського футболіста, який в нинішньому сезоні провів 17 матчів у складі "біло-синіх" і забив 10 голів.
Окрім українця, турки також спробують підписати вінгера Рівер Плейт Іана Субіабре та півзахисника Палмейраса Рафаеля Коутіньо.
Як відомо, за Трабзонспор виступають два українських гравці – Олександр Зубков та Арсеній Батагов.
Нагадаємо, у 23-му турі УПЛ Динамо поступилося Металісту 1925, втративши 4-ту сходинку в турнірній таблиці.