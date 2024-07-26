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Зеленський: Ми пишаємося хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади

Ігор Чернявський — 26 липня, 12:10
Зеленський: Ми пишаємося хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський пишається українськими олімпійцями.

На офіційних ресурсах президента опублікували відео з нагоди відкриття Олімпійських ігор-2024, яке відбудеться сьогодні, 26 липня.

"Сьогодні в Парижі розпочинаються літні Олімпійські ігри. Наші люди, наш прапор і наш гімн поряд з усіма, хто поважає життя, людські цінності, принципи олімпізму та чесні правила.

Ми пишаємося нашою командою – хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців. У них наша воля до перемоги та український характер. Вболіваємо за Україну! Віримо в Україну!", – йдеться в дописі.

Напередодні глава держави поговорив з олімпійцями по відеозв’язку.

Володимир Зеленський Олімпійські ігри-2024

Володимир Зеленський

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