Зеленський побажав українським спортсменам успіхів на Олімпійських іграх-2024

Президент України Володимир Зеленський звернувся до спортсменів, які представлять країну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Відео розмови лідера держави з олімпійцями опублікували в Instagram Зеленського.

"Я вам бажаю ваших власних перемог і мати позитив, пам’ятати і не забувати, що ми всі на вас дивимось. Так, це, напевно, велика відповідальність. Тому успіху вам у ваших з змаганнях", — сказав Зеленський.

Від імені олімпійської команди президенту відповів боксер Олександр Хижняк:

"Будемо намагатися робити все можливе і неможливо, щоб виконати завдання, гідно представити нашу країну та, звичайно, здобути найвищі нагороди для всіх нас. Дякуємо вам за підтримку".

Нагадаємо, збірна України з футболу вже стартувала на Олімпійських іграх-2024. Команда Руслана Ротаня забила першою у ворота Іраку, але сумнівний пенальті та дальній удар звели усі зусилля нанівець.