Будем грати у Кропивницькому: президент СК Полтави – про вибір стадіону на УПЛ

Президент СК Полтава Сергій Іващенко пояснив вибір стадіону у Кропивницькому для домашніх матчів сезону-2025/26 в УПЛ.

Про це функціонер розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Ми поїхали в місто Кропивницький, де була попередня домовленість, і зустрілися на стадіоні "Зірка", який відповідає всім нормам для проведення матчів Української Прем'єр-ліги. Стадіон сертифікований, і ми підписали угоду з його керівництвом про те, що команда футбольного клубу Полтава буде проводити свої матчі саме на цьому стадіоні.

Нам показали сам стадіон, стан футбольного газону, роздягальні – все знаходиться в хорошому стані й відповідає нормам. Зараз на об’єкті ще проводять невеликий ремонт, і деякі моменти ми додатково узгодили, щоб усе повністю відповідало вимогам.

Стадіон нормальний, робочий, і я дуже сподіваюся, що місто Кропивницький та його футбольні вболівальники знову побачать матчі Прем'єр-ліги у своєму місті. Я цьому щиро радий і бажаю всім, у першу чергу, щоб футбол був на першому місці – а все інше буде потім", – розповів Іващенко.