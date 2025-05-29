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Будем грати у Кропивницькому: президент СК Полтави – про вибір стадіону на УПЛ

Олександр Булава — 29 травня 2025, 21:58
Будем грати у Кропивницькому: президент СК Полтави – про вибір стадіону на УПЛ

Президент СК Полтава Сергій Іващенко пояснив вибір стадіону у Кропивницькому для домашніх матчів сезону-2025/26 в УПЛ.

Про це функціонер розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Ми поїхали в місто Кропивницький, де була попередня домовленість, і зустрілися на стадіоні "Зірка", який відповідає всім нормам для проведення матчів Української Прем'єр-ліги. Стадіон сертифікований, і ми підписали угоду з його керівництвом про те, що команда футбольного клубу Полтава буде проводити свої матчі саме на цьому стадіоні.

Нам показали сам стадіон, стан футбольного газону, роздягальні – все знаходиться в хорошому стані й відповідає нормам. Зараз на об’єкті ще проводять невеликий ремонт, і деякі моменти ми додатково узгодили, щоб усе повністю відповідало вимогам.

Стадіон нормальний, робочий, і я дуже сподіваюся, що місто Кропивницький та його футбольні вболівальники знову побачать матчі Прем'єр-ліги у своєму місті. Я цьому щиро радий і бажаю всім, у першу чергу, щоб футбол був на першому місці – а все інше буде потім", – розповів Іващенко.

За підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ. Втім, українські інсайдери повідомили, що клуб може мати певні проблеми з атестацією.

Раніше СК Полтава вказала резервною ареною стадіон "Ворскла", що дуже не сподобалось віцепрезиденту сусідів по місту Олегу Лисаку.

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