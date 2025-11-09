Українська правда
Тренер збірної України знову став батьком

Олег Дідух — 9 листопада 2025, 13:45
Тренер збірної України знову став батьком
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров знову став батьком.

Про це повідомила дружина тренера, Анна, на своїй сторінці в Instagram.

7 листопада у пари народився син.

"В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас", – написала Анна Реброва.

Таким чином, Сергій Ребров став батьком вчетверте. Від першого шлюбу в нього є син Дмитро, який народився у 1999 році.

Друга дружина Реброва, Анна, подарувала йому ще трьох синів. Окрім новонародженого, це Олександр і Микита, які народилися в 2016 і 2018 роках відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що Ребров довикликав у збірну України на листопадові матчі відбору до ЧС-2026 Тараса Михавка з Динамо Київ і Єгора Назарину з донецького Шахтаря.

