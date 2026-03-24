У Швеції застрелили 20-річного голкіпера

20-річного шведського голкіпера клубу БК Форвард Хуго Моссхагена застрелили в місті Оребро, яке знаходиться в 200 км від Стокгольма.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Працівники поліції, яких викликали на місце злочину після того, як пролунали звуки пострілів, знайшли Моссхагена з серйозними пораненнями. 20-річного воротаря негайно доправили до лікарні, де він незабаром і пішов із життя.

Наразі правоохоронні органи Швеції ведуть розслідування злочину. Найімовірніше, Моссхаген став жертвою помилково. Згідно з основною версією, вбивця повинен був застрелити людину, яка знаходилася разом із Хуго в момент вбивства.

Наразі злочинця ще не заарештували. Правоохоронцям не вдалося встановити жодного зв'язку Моссхагена зі злочинним світом, який міг би стати мотивом для вбивства. БК Форвард, за який грав голкіпер, виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Швеції.

