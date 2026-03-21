Помер Чак Норріс: WBC відреагувала на смерть легендарного актора та майстра бойових мистецтв

Всесвітня боксерська організація (WBC) відреагувала на смерть американського актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса.

Відповідний допис був опублікований на офіційній сторінці організації в мережі "Х".

"Спочивай з миром, Чак Норріс. WBC вшановує спадщину чемпіона бойових мистецтв та ікони бойовиків, чий вплив залишиться назавжди", – йдеться у публікації WBC.

Rest in peace, Chuck Norris. The WBC honors the legacy of a martial arts champion and action icon whose impact will endure forever. 🕊️ pic.twitter.com/cIoLLnw0EO — World Boxing Council (@WBCBoxing) March 20, 2026

Нагадаємо, що 20 березня на Гаваях помер Чак Норріс. Легендарному майстру бойових мистецтв було 86 років.

У 1963 році Норріс відкрив першу школу карате. Згодом його мережа шкіл досягла цифри 32. У 1965 році став переможцем Чемпіонату всіх зірок у Лос-Анджелесі. Через три роки став чемпіоном світу з карате у напівважкій вазі.

Він практикував бразильське джиу-джитсу, де здобув чорний пояс і третій дан. Також мав восьмий дан із тхеквондо, а ще — десятий дан у карате-до стилю Сіто-рю та Тансудо.

