Шахтар відреагував на звернення Полісся щодо поведінки гравця U-19
ФК Шахтар
Донецький Шахтар відреагував на звернення житомирського Полісся щодо заходів у бік гравця команди "гірників" U-19 Дмитра Стрільчука, який говорив принизливі слова про "вовків".
Слова представників Шахтаря передає Tribuna.
"Представники Академії ФК Шахтар провели розмову з гравцем у Дюссельдорфі й будуть вживати належних заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому. Клуб завжди підтримував принципи взаємної поваги та спортивної етики, тому такі інциденти не відповідають цінностям ФК Шахтар", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, у соцмережах було опубліковано відео, на якому клубний автобус житомирян проїхав повз гравця юнацької команди Шахтаря з компанією, той висміяв команду Полісся.
У турнірній таблиці УПЛ "гірники" розташувалися на 4 сходинці, маючи в активі 13 очок. Полісся займає третю позицію з 17 балами.