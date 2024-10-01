Шахтар відреагував на звернення Полісся щодо поведінки гравця U-19

Донецький Шахтар відреагував на звернення житомирського Полісся щодо заходів у бік гравця команди "гірників" U-19 Дмитра Стрільчука, який говорив принизливі слова про "вовків".

Слова представників Шахтаря передає Tribuna.

"Представники Академії ФК Шахтар провели розмову з гравцем у Дюссельдорфі й будуть вживати належних заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому. Клуб завжди підтримував принципи взаємної поваги та спортивної етики, тому такі інциденти не відповідають цінностям ФК Шахтар", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у соцмережах було опубліковано відео, на якому клубний автобус житомирян проїхав повз гравця юнацької команди Шахтаря з компанією, той висміяв команду Полісся.

У турнірній таблиці УПЛ "гірники" розташувалися на 4 сходинці, маючи в активі 13 очок. Полісся займає третю позицію з 17 балами.