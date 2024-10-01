Полісся закликало Шахтар вжити заходів щодо поведінки гравця U-19

Житомирське Полісся закликало донецький Шахтар вжити заходів щодо гравця команди "гірників" U-19 Дмитра Стрільчука, який говорив принизливі слова в бік "вовків".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В соцмережах було опубліковано відео, на якому клубний автобус житомирян проїхав повз гравця юнацької команди Шахтаря з компанією. Той сказав наступне:

"Це конкуренти? Та які конкуренти. Сила шо? Сила в зграї? Вони шо? В сараї? Грають у футбол в лісі?", – йдеться у відео.

Відповідь Полісся не змусила на себе чекати. Клуб опублікував це відео у своєму Telegram, та виступив із наступною заявою:

"ФК Полісся обурений публічною поведінкою гравця ФК Шахтар. Футболіст дозволив собі різкі та принизливі вислови щодо ФК Полісся. Закликаємо керівництво ФК Шахтар вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги. ФК Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі", – пресслужба.

Зазначимо, що наразі жодної відповіді від Шахтаря не з'являлося. У турнірній таблиці УПЛ "гірники" розташувалися на 4 сходинці, маючи в активі 13 очок. Полісся займає третю позицію з 17 балами.