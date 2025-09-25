"Краще розвалю клуб, ніж дозволю гею грати за Стяуа": головний фрік єврокубків штампує титули і подумує про монастир

Джиджи Бекалі – персона знана у футбольному світі вже понад 20 років.

Спочатку він нагадував братів Суркісів – підхопив головний клуб країни часів соціалізму, вклав у нього зароблені в 1990-х гроші.

Ну, але далі Суркіси зажили степенно, а от Бекалі понесло по повній.

Гомофоб, расист, корупціонер, релігійний фанатик – і це лише те, що на поверхні.

Чемпіон розповідає історію найодіознішого президента клубу з усіх, що беруть участь в поточних єврокубках.

***

"Я звільнив його, бо в ньому занадто багато мусульманства".

"Я краще розвалю клуб, ніж дозволю гею грати за Стяуа. Всі геї мають бути сховані якомога далі".

"Ви знаєте, хто керує Динамо Бухарест? Голубий циган-комуніст. Оце й все".

"На нашому стадіоні буде грати тільки релігійна музика. Чому? Бо мені так подобається. Ніяких We will rock you . Нащо таке? Щоб гравці повбивали один одного? Той, хто це слухає, не має в мене з’являтися".

"Усі румунські журналісти заслуговують смерті. Вони здійснюють найогидніші злочини".

Як вам такі слова? Вражає?

А от румуни за понад 25 років вже звикли.

Romania 🇷🇴



After FCSB’s defeat, owner Gigi Becali made sectarian remarks about defender Mihai Popescu, blaming his errors on converting to another Christian denomination. Becali claimed leaving the Orthodox Church let devils influence players’ mistakes. https://t.co/BivOqbisEw pic.twitter.com/L2oDWRm3E3 — Fare (@farenet) August 26, 2025

Джиджи Бекалі здається їм вічним. Ніщо його не бере – ні судові вироки, ні навіть реальне ув’язнення. Його статки сягають сотень мільйонів доларів, а зв’язки такі потужні, що за допомогою звертаються найпопулярніші політики.

Хтозна, може, і сам піде в президенти ближче до 80 років і переможе, як це прийнято в США?

Світові політичні тренди на його боці.

Ну, і ще цей страшний і кумедний Бекалі володіє ФКСБ, який вже ввечері стартує в Лізі Європи. Не пропустіть!

***

Ви ж знаєте, як це розшифровується? Ні?

"Футбольний клуб Стяуа Бухарест".

Колись ця назва гриміла всюди. Сюди мріяв перейти Мірча Луческу, проте, за його словами, не мав прихильності у сім’ї диктатора Чаушеску. Також Стяуа сенсаційно виграв КЄЧ-1986 завдяки генію воротаря Гельмута Дукадама, а згодом ще й здолав Динамо Київ у матчі за Суперкубок УЄФА.

Словом, історичний клуб.

Шкода, що зараз все отак.

Стяуа ж за комунізму заснували як клуб армії, його рахунки оплачувала держава. Ну, але у 1989-му Чаушеску розстріляли, реформи, приватна власність – і хто мав за все відповідати? Армія й сама-то лежала в руїнах; генерали шукали, як збагатитися.

І тут-як-тут підвернувся він.

Джиджи Бекалі був сином пастухів, що, як писали ЗМІ, розбагатів на контрабанді цигарок, джинсів, косметики й іншого ширпотребу з Туреччини. У його бізнес – добровільно чи не дуже – вклався навіть Георге Хаджи, головна румунська зірка, що виступав тоді за Реал і Барселону, уявляєте?

І от у 1998-му група бариг імені Бекалі домовилася із генералами про входження у дедалі більш проблемний Стяуа.

Нащо?

Насамперед нуворишів цікавила земля прямо в центрі Бухареста, що належала клубу.

Джиджи Бекалі та Георге Хаджи в молодості, adevarul.ro

Бекалі не міг її купити – дорогувато. Та після того, як він виручив армію зі Стяуа, та погодилася на дуже дивний обмін. Джиджи зі свого боку віддав гектари полів казна-де, а от міністр оборони Віктор Бабюк передав йому площі прямо в центрі столиці, які негайно забудували багатоповерхівками.

Вже тоді Бекалі страшно було пускати до мікрофона:

"Я готовий заплатити за Мансура Гує 300 тисяч доларів, але він має відмовитися від ісламу й перейти у православ’я. Якщо він погодиться, я навіть готовий взяти його хресним своїй дитині!"

Дивно, що сенегалець Гує не погодився.

Ну, або він міг зателефонувати в офіс бухарестського Динамо, чиє прізвисько "Пси", і після поразки мявкати в трубку:

"Ви не пси! Віднині ви в кращому разі коти!"

***

Розстебнута яскрава сорочка, товсті золоті ланцюги, золотий годинник – знайомий типаж?

Отаким він був.

Бекалі святкує з фанами, digisport.ro

А в 2004-му, коли Бекалі вперше притиснула податкова за 11 млн євро боргу, який Стяуа накопичив ще до нього, він провернув "фінт Коломойського" – ліквідував FC Steaua Bucureşti, натомість відкривши AFC Steaua Bucureşti, яку записав на племінників.

Мабуть, то був його пік. Джиджи на Майбаху проїздив постраждалі від повені райони біля річки Сірет і курував будівництво бунгало для селян на 4 млн.

Він будував храми, пожертвував 2 млн євро монастирю на горі Афон.

Тим часом його Стяуа у Кубку УЄФА-2005/06 дійшов до півфіналу, де виграв у Мідлсбро вдома, але програв на виїзді. Гарні, бойові вийшли матчі.

"Нам завадив пройти до фіналу диявол. Інших пояснень в мене нема", – бідкався президент.

Неймовірно, як у ньому поєднуються щира віра у надприроднє та тяга до злочинів. Приміром, у травні 2008-го детективи арештували помічників Бекалі із 1,7 млн євро в сумці, яку ті мали передати гравцям Університатя Клуж за потрібний Стяуа результат в останньому турі.

Джиджи спершу заявив, що це гроші "на цукерки для дітей із бідних сімей", а потім – "що збирався купувати землю, от і привіз гроші для розрахунку".

Кумедно, що зрештою у 2012-му суд повірив йому, а не слідству:

"Прокурор був чистим сатаною. Але я тішусь, що в Румунії судді з богом, а бог – зі мною".

***

Бог, однак, відвернувся від Бекалі вже скоро.

По-перше, криза 2007-08 років сильно потріпала румунський бізнес, і Джиджи не став винятком.

Стяуа не виграв жодного чемпіонства у 2007-12 роках.

Ну, а далі антикорупційну політику в Бухаресті очолила знаменита Лаура Кевеші – та сама, що стала генпрокурором Євросоюзу в 2020-му.

Seznamte se, Laura Kövesi, bývalá rumunská prokurátorka.

V Rumunsku se jí podařilo dostat za mříže ministry a další politiky.



Aktuálně je hlavní unijní žalobkyní a sestavuje tým, který bude vyšetřovat a stíhat dotační podvodníky.@AndrejBabis se už jistě těší.

A my také! 😎 pic.twitter.com/k9bK7Nfah4 — Gavin N. Harris (@GavinnyOriginal) February 1, 2020

Тоді, у 2013-му, вона дуже швидко пригадала Джиджи старі оборудки з землею у 1990-ті. За найскромнішими підрахунками Румунія на них втратила понад 900 тисяч євро. Підписання паперів було змовою бізнесу й міністра Бабюка – до слова, етнічного українця.

Так-от вони обоє пішли під справжній, не бутафорський суд.

Паралельно вийшла в люди й інша справа: у 2009-му охоронці Бекалі незаконно утримували в хаті на околиці Бухареста трьох горе-грабіжників, що намагалися вкрасти той-таки Майбах. За це їх пару днів катували.

Джиджи до останнього не визнавав проблем, хорохорився, і в березні 2013-го ще з презирством відгукнувся про Аякс:

"Нащо мені сидіти за одним столом з президентом Аяксу? У нього туфлі за 200 євро, а мої – за 4000".

Ну, але в травні 2013-го Бекалі таки впаяли 3 роки тюрми. Він вже тікав до Ізраїлю, але не встиг – впіймали в аеропорту.

***

І от як тільки це сталося, то вже й армія згадала, що Стяуа взагалі-то її бренд, який Бекалі вкрав, а не викупив.

Почався новий суд, і в 2014-му він позбавив дітище Бекалі усього – кольорів, емблеми, історії.

Віднині його клуб був... нічим.

На матчі з Яссами замість логотипу клубу на табло був чорний квадрат, а 500 ультрас, що прийшли на матч, іронічно затягували: "Вперед, господарі!"

Лише раз у тому сезоні Бекалі ще дозволили використати назву "Стяуа" – і це було якраз в матчі з київським Динамо в грудні 2014-го. Перемога тоді виводила румунів до плейоф ЛЄ, проте Ярмоленко й Ленс вирішили інакше.

Бекалі дивився цей матч в камері.

Ну, і ця назва "ФКСБ" взялася саме тоді – треба ж було якось вийти із ситуації, тому клуб отримав нову айдентику.

Тим часом румунська армія реінкарнувала оригінальний Стяуа і почала шлях з 4-го дивізіону, давши старт розколу. Одна частина ультрас, Peluza Sud, пішла за генералами. Інша, Peluza Nord, переважно лишилася з Бекалі.

Нелегкий вибір, бо в Румунії діє закон, що забороняє державним клубам виступати в еліті – мовляв, завеликі видатки.

Шансів побачити їхнє дербі обмаль – ото хіба в Кубку.

"Боже збав, бо це буде різанина, – каже ексхавбек Стяуа Еуген Тріке. – Це закінчиться так, як в старі часи Стяуа – Динамо, коли північну трибуну підпалили".

***

Сам Бекалі потуги армійців не коментує.

Після дострокового виходу на волю в 2015-му він різко змінив імідж і тепер є насамперед релігійним фанатиком. Ходить весь у чорному – майже в сутані. Будує монастирське місто на 30 га. Кожну промову завершує словами: "Господи, допоможи".

"Familia noastră este Europa" - Gigi Becali, 2025



Nu toti eroii poarta mantie. Unii poarta fes cu Sfanta Cruce. pic.twitter.com/nk6UO8gc3e — Soroșescu 🇷🇴 (@Alex_Sorosescu) February 22, 2025

"Це не рішення, але думка, намір. За років 10-15 я хотів би все кинути і поїхати ченцем на гору Афон", – каже Бекалі, якому вже 67.

І все б нічого, але його інтерпретація християнства – це передусім дискримінація усіх на світі. Жінок, наприклад, як арбітриня Юліана Дімітреску:

"Як можна робити щось проти божої волі? Я не роблю нічого проти волі бога. Дівчата можуть грати у гандбол і баскетбол, це гарні види спорту. Жінка була створена з ребра чоловіка для чоловіка. А якщо вони грають у футбол, ми насміхаємось із форм, створених богом, щоб привабити чоловіка. Ми спотворюємо жінок".

Або взяти геїв – реакція Бекалі на вічний гімн всіх переможців We are the Champions стала вірусною на Заході:

"На моєму стадіоні ця пісня заборонена, оскільки її виконував гомосексуаліст – тобто, ненормальний".

Ще одні жертви – африканці. Вони теж, на думку православного Бекалі, якісь не такі:

"Він неймовірний; робить з м’ячем все, що хоче. Але тут прийнято усім робити те, що хочу я! Він навіть сказав мені, що він християнин. Але ж він чорний..."

Джиджи Бекалі у себе вдома, hotnews.ro

При цьому вдома у їдальні Бекалі, де золота не менше, ніж у Трампа в Білому домі, висить перероблена картина Тайної вечері, де він сам в образі Христа. Джиджи впевнений, що він його намісник.

***

Неймовірний персонаж.

І ще дивовижніше, що попри всі вибрики загалом-то все у Бекалі дуже навіть непогано.

У 2024-25 його ФКСБ (не Стяуа!) двічі поспіль виграв чемпіонат.

У вересні 2024-го додому до нього за благословенням приїздив фаворит виборів Джордже Сіміон – антиваксер, якому ще в 2011-му заборонили в’їзд в Україну за антидержавну діяльність. Вони з Бекалі через півроку смішно розсварилися – через Анамарію Гаврилу, яку Сіміон вів у депутати.

"Я не погоджуюся, що партія AUR збирає підписи за жінку. Не можу цього прийняти. Це що, розвага якась?" – заявив старий мізогініст.

Reminder: a vote for Simion is a vote for the Kremlin and for more russian influence in Romania and Europe as a whole. The Kremlin hates Romania and wants him elected because he will weaken Romania pic.twitter.com/1g9vsTAVzu — Joni Askola (@joni_askola) May 18, 2025

Дивним чином йому пощастило й тут, бо Сіміон вибори-то програв, а Бекалі ніби й не при справах.

Будує собі церкви й будує.

ФКСБ, щоправда, сезон розпочав препаскудно – лише 7 очок в 10 турах.

На додачу армійський Стяуа оголосив про 12 млн боргу за минулий фінансовий рік. Пишуть, що це може бути фіктивним кроком задля скорішої приватизації клубу і повернення його в еліту, що, ясно, знизить попит на ФКСБ.

Втім, хіба хоч хтось сумнівається, що Бекалі викрутиться?

Таких нема.

Людина, яка спершу оголошує себе "націоналістом з концепцією не купувати іноземців", а далі забиває всю заявку африканцями, просто не може втонути. Його бог обов’язково знайде спосіб ще раз виручити свого намісника серед нас, грішних.