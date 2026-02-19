Бразильский клуб заявив на сезон голкіпера, який організував вбивство та розчленування колишньої дівчини

Колишній капітан Фламенго Бруно Фернандес, який відбував покарання за організацію вбивства своєї колишньої партнерки, повертається у професійний футбол.

За інформацією бразильських медіа, 41-річний воротар включений до заявки клубу Васко да Гама на Кубок Бразилії. Очікується, що він може дебютувати у матчі 1/256 фіналу проти Вело.

Бруно був засуджений у 2013 році до 22 років позбавлення волі за організацію вбивства своєї колишньої дівчини Елізи Самудіо – матері його сина. Резонансна справа шокувала Бразилію: за даними слідства, жертву було жорстоко вбито, тіло – розчленовано, а рештки були закопані та віддані собакам.

У липні 2019 року воротаря перевели на "напіввідкритий" режим відбування покарання, що дозволяло працювати або тренуватися вдень із поверненням під домашній арешт уночі. У січні 2023 року він вийшов на волю достроково.

Події цієї справи навіть лягли в основу документального фільму Netflix "Невидима жертва", який вийшов у 2024 році та знову привернув увагу до гучного злочину.

