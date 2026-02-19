Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бразильский клуб заявив на сезон голкіпера, який організував вбивство та розчленування колишньої дівчини

Богдан Войченко — 19 лютого 2026, 18:45
Бразильский клуб заявив на сезон голкіпера, який організував вбивство та розчленування колишньої дівчини
Голкіпер, який вбив свою колишню
Instagram

Колишній капітан Фламенго Бруно Фернандес, який відбував покарання за організацію вбивства своєї колишньої партнерки, повертається у професійний футбол.

За інформацією бразильських медіа, 41-річний воротар включений до заявки клубу Васко да Гама на Кубок Бразилії. Очікується, що він може дебютувати у матчі 1/256 фіналу проти Вело.

Бруно був засуджений у 2013 році до 22 років позбавлення волі за організацію вбивства своєї колишньої дівчини Елізи Самудіо матері його сина. Резонансна справа шокувала Бразилію: за даними слідства, жертву було жорстоко вбито, тіло – розчленовано, а рештки були закопані та віддані собакам.

У липні 2019 року воротаря перевели на "напіввідкритий" режим відбування покарання, що дозволяло працювати або тренуватися вдень із поверненням під домашній арешт уночі. У січні 2023 року він вийшов на волю достроково.

Події цієї справи навіть лягли в основу документального фільму Netflix "Невидима жертва", який вийшов у 2024 році та знову привернув увагу до гучного злочину.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці після футбольного матчу група озброєних розстріляла 11 людей.

Васко да Гама вбивство Чемпіонат Бразилії, Серія А

Васко да Гама

Коутінью змусив Неймара розплакатися: Сантос зазнав нищівної поразки у чемпіонаті Бразилії
Коутінью став повноцінним гравцем Васко да Гама
Колишня зірка збірної Франції постане перед судом через обвинувачення у насильстві над коханкою
Змушував коханку пити сечу та лизати підлогу: ексгравця збірної Франції звинуватили у насильстві
Бразильський клуб готує трансфер Педріньйо

Останні новини