Головний тренер Роми стурбований станом Довбика після матчу з чехами у Лізі націй

Головний тренер Роми Іван Юрич був стурбований станом українського форварда Артема Довбика, який у збірній України провів два матчі та пропустив один тренувальний день через пошкодження.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Як пише видання, Артем після гри з Чехією повідомив представників римського клубу, що трохи втомився, проте буде готовий зіграти у матчі Серії А проти Інтера, який вібдудеться 20 жовтня.

Юрич очікує, коли Довбик повернеться до команди і в клубі зможуть оцінити готовність гравця.

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.