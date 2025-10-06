Товен вперше за 6 років отримав виклик у збірну Франції
Атакувальний півзахисник Ланса Флоріан Товен був довикликаний в збірну Франції на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Франції та Ісландії (10 і 13 жовтня відповідно).
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.
Товен замінить у заявці збірної Франції вінгера ПСЖ Бредлі Барколя, у якого хронічна травма підколінного сухожилля.
Для Товена це перший виклик у збірну Франції за понад 6 років: востаннє він грав за національну команду ще в червні 2019 року в відборі до Євро-2020.
Сумарно Товен провів 10 матчів за збірну Франції та відзначився у них 1 голом і 1 асистом – саме у матчі проти Андорри, який досі залишається для нього останнім в складі національної команди. Зі збірною Франції Товен став чемпіоном світу 2018 року.
Минулого літа хавбек перейшов у Ланс із італійського Удінезе.