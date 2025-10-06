Українська правда
Товен вперше за 6 років отримав виклик у збірну Франції

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 21:08
Флоріан Товен
ФК Ланс

Атакувальний півзахисник Ланса Флоріан Товен був довикликаний в збірну Франції на жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року проти Франції та Ісландії (10 і 13 жовтня відповідно).

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

Товен замінить у заявці збірної Франції вінгера ПСЖ Бредлі Барколя, у якого хронічна травма підколінного сухожилля.

Для Товена це перший виклик у збірну Франції за понад 6 років: востаннє він грав за національну команду ще в червні 2019 року в відборі до Євро-2020.

Сумарно Товен провів 10 матчів за збірну Франції та відзначився у них 1 голом і 1 асистом – саме у матчі проти Андорри, який досі залишається для нього останнім в складі національної команди. Зі збірною Франції Товен став чемпіоном світу 2018 року.

Минулого літа хавбек перейшов у Ланс із італійського Удінезе.

