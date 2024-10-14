У профспілці Футбол України прокоментували страйк гравців ФСК Маріуполь

Голова Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України" Ігор Гатаулін відповів на запитання про те, чи звертались до них гравці ФСК Маріуполь щодо заборгованості по зарплаті.

Гатауліна цитує Український футбол.

"На сьогоднішній день ніхто з гравців ФСК Маріуполь до нашої організації не звертався. Справа в тому, що наразі я перебуваю у Вроцлаві у складі офіційної делегації і цю ситуацію ми наразі обговорюємо серед своїх колег. Зокрема, тут перебуває віцепрезидент Донецької обласної асоціації футболу Олександр Косевич.

Що знаємо ми? Що коли вони приїхали сьогодні на матч, туди ж прибув і президент ПФЛ Олександр Каденко. І вони усі свої претензії чомусь виклали йому. Але коли Косевич набрав когось із гравців і запитав: "А чому ви не звертаєтеся до обласної асоціації футболу, ви ж наші члени? ". На що вони сказали: "Ми не знайшли це можливим, ось був Каденко поруч і ми передали йому усі наші вимоги".

Мої знайомі казали про те, що існує ймовірність того, що головний їхній спонсор, криптобіржа Kyrexx припинить фінансування команди, бо існують проблеми з діяльністю та функціонуванням цієї структури. Якщо ви уважно стежите за ситуацією, то певно бачили, що вчора вони як офіційний спонсор відмовилися від фінансування".