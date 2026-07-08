Українська ексбіатлоністка Журавок переїхала до Росії та працює тренеркою у клубі, пов'язаному з армією

Колишня українська біатлоністка Юлія Журавок переїхала до Росії, де працює тренеркою з біатлону в клубі, пов'язаному з армією.

Ще у 2025 році Журавок жила та працювала в Україні. Однак на початку липня 2026-го російський клуб "Катай Технично" представив її як свою працівницю.

При цьому у профілі колишньої української біатлоністки є посилання на цей клуб та Biathlon Family Club, а на одному з опублікованих відео можна помітити автомобіль із російськими номерами та банери "Спортивного клубу Тимофія Лапшина".

Швидше за все, переїзду Журавок до Росії посприяла дружина Лапшина – колишня біатлоністка збірної України Ольга Абрамова. Натуралізована росіянка та Журавок були подругами, коли захищали честь синьо-жовтого стяга.

Засновником і головним тренером клубу "Катай Технично" є російський військовий Євгеній Лисак. На сайті клубу зазначено, що він має звання кандидата у майстри спорту з воєнно-спортивного комплексу ВТ-4, був чемпіоном військово-повітряних сил, а також призером чемпіонатів Західного військового округу та Збройних сил РФ з лижних гонок і біатлону.

Юлія Журавок фігурує у публікаціях російського клубу як наставниця. У промоматеріалах її представляють як "живу легенду біатлону" та спортсменку з 15-річним досвідом виступів на міжнародному рівні.

31-річна Журавок – уродженка селища Хотінь Сумської області. У складі збірної України вона виступала з 2011 року та вважалася однією з найперспективніших біатлоністок свого покоління. На юніорському рівні українка двічі ставала чемпіонкою світу: у 2012 році виграла естафету, а у 2015-му – індивідуальну гонку.

На дорослому рівні Журавок виступала на етапах Кубку світу та Кубку IBU. Найкращим особистим результатом спортсменки на Кубку світу було 10 місце в індивідуальній гонці в Естерсунді у 2016 році.

У 2020 році Юлія Журавок робила паузу в кар'єрі через декретну відпустку. Однак у 2021-му вона повернулася до змагань.

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Журавок завершила кар'єру. Востаннє у складі української команди вона проходила підготовку перед сезоном-2022/23, однак після збору в Тернополі, за інформацією ЗМІ, травмувалася.

Раніше Журавок в інтерв'ю розповідала, що їй пропонували змінити спортивне громадянство за "солідну суму", однак тоді вона нібито відмовилася.