Порту оголосив про відхід 41-річного Сілви

Бразильський захисник Тіаго Сілва покинув Порту.

Про відхід 41-річного захисника повідомила пресслужба клубу.

Контракт Сілви добіг кінця, тож футболіст залишає Порту після двох етапів виступів у складі команди.

Перший раз португальці підписали Тіагу у 2004 році, але тоді він грав лише за дубль. Взимку захисник приєднався до клубу, підписавши контракт до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

У нинішньому сезоні Сілва провів 14 матчів у складі Порту та допоміг команді здобути чемпіонський титул. Цей трофей став 33-м у кар'єрі футболіста

Нагадаємо, у жовтні минулого року легендарний захисник став головним героєм драматичної розв'язки матчу. Тьяго Сілва відзначився шедевральним ударом через себе вже у компенсований час, врятувавши гру для своєї команди.