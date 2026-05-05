Порту викупив контракт захисника Арсенала

Захисник Арсенала та збірної Польщі Якуб Ківьор став повноцінним гравцем Порту.

Португальський клуб скористався опцією викупу захисника, який грав на правах оренди з Арсенала. Сума трансферу склала 17 млн євро, ще 5 млн євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Також у разі майбутнього продажу поляка Порту додатково перерахує лондонському клубу 2 млн євро.

З 26-річним оборонцем підписано контракт до 2030 року. Угода передбачає клаусулу в розмірі 70 млн євро.

У поточному сезоні в активі футболіста 25 поєдинків у чемпіонаті Португалії, в яких він відзначився асистом.

Напередодні Порту достроково став чемпіоном Португалії, перегравши Алверку у 32-му турі Прімейра-ліги.