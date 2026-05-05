Порту викупив контракт захисника Арсенала
Якуб Ківьор
Порту
Захисник Арсенала та збірної Польщі Якуб Ківьор став повноцінним гравцем Порту.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Португальський клуб скористався опцією викупу захисника, який грав на правах оренди з Арсенала. Сума трансферу склала 17 млн євро, ще 5 млн євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Також у разі майбутнього продажу поляка Порту додатково перерахує лондонському клубу 2 млн євро.
З 26-річним оборонцем підписано контракт до 2030 року. Угода передбачає клаусулу в розмірі 70 млн євро.
У поточному сезоні в активі футболіста 25 поєдинків у чемпіонаті Португалії, в яких він відзначився асистом.
Напередодні Порту достроково став чемпіоном Португалії, перегравши Алверку у 32-му турі Прімейра-ліги.