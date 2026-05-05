Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Порту викупив контракт захисника Арсенала

Олександр Булава — 5 травня 2026, 20:05
Порту викупив контракт захисника Арсенала
Якуб Ківьор
Порту

Захисник Арсенала та збірної Польщі Якуб Ківьор став повноцінним гравцем Порту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Португальський клуб скористався опцією викупу захисника, який грав на правах оренди з Арсенала. Сума трансферу склала 17 млн євро, ще 5 млн євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Також у разі майбутнього продажу поляка Порту додатково перерахує лондонському клубу 2 млн євро.

З 26-річним оборонцем підписано контракт до 2030 року. Угода передбачає клаусулу в розмірі 70 млн євро.

У поточному сезоні в активі футболіста 25 поєдинків у чемпіонаті Португалії, в яких він відзначився асистом.

Напередодні Порту достроково став чемпіоном Португалії, перегравши Алверку у 32-му турі Прімейра-ліги.

Порту Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Порту

Порту завдяки голу Беднарека переміг Алверку та достроково став чемпіоном Португалії
Спортинг пройшов Порту та став першим фіналістом Кубку Португалії
Хавбек Ноттінгем Форест не зіграє у матчі Ліги Європи проти Порту через смерть матері
Астон Вілла переграла Болонью, Фрайбург розгромив Сельту в 1/4 Ліги Європи
Колишній капітан збірної Бразилії встановив рекорд Ліги Європи

Останні новини