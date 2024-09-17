На стадіоні Ворскли почали перестилати газон

У Полтаві почали роботу над покращенням якості домашнього поля Ворскли.

Відео процесу полтавський клуб показав у своєму Instagram.

На відео видно, як агрономи видаляють проблемні ділянки газону.

Нагадаємо, останнім часом було чимало нарікань на стан газону на стадіоні імені Олексія Бутовського. Після матчу 6 туру чемпіонату України між Ворсклою та Рухом президент УПЛ Євген Дикий анонсував, що 17 вересня в Полтаву приїде спеціальна комісія, щоб вирішити проблему в найкоротші терміни. Ймовірно, члени цієї комісії також присутні на відео.

Зазначимо, що наступний домашній матч Ворскла проведе 6 жовтня проти Полісся, тож на покращення стану поля в полтавців є близько трьох тижнів.