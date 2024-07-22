Освітня платформа PASS запросила Максимова на тренерські курси

Наставник Дніпра-1 Юрій Максимов отримав запрошення від освітньої платформи PASS пройти тренерські курси.

У своєму Instagram PASS оголосила про набір на курс "Спортивний менеджмент", зробивши відсилку на нещодавнє жартівливе висловлювання Максимова.

Нагадаємо, відповідаючи на питання про свої найближчі плани, Юрій сказав, що збирається почати блогерську діяльність, потім стати аналітиком, а після того пройти курси PASS, щоб мати змогу працювати головним тренером.

"Шановний Юрію Вільйовичу! Запрошуємо, одразу на навчання можете навіть не проходити блогерський етап", — відповіли Максимову в PASS.

PASS — це освітня платформа, яка займається підготовкою футбольних фахівців. Багато хто з випускників PASS працевлаштувався в українських клубах, а співзасновник проєкту Гліб Платов є асистентом головного тренера збірної України Сергія Реброва.