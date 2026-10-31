У Німеччині вандали пошкодили меморіал Мюнхенської трагедії Манчестер Юнайтед

У Німеччині невідомі вандали пограбували та пошкодили меморіал пам'яті Мюнхенської трагедії Манчестер Юнайтед.

Про це повідомили у ESPN.

Зловмисники зламани захисну вітрину, вкрали низку пам'ятних предметів та пошкодили фасад меморіалу.

На подію вже встиг відреагувати голова фонду Іфті Ахмед, який висловив своє обурення ситуацією та подякував місцевим небайдужим вболівальникам за оперативне відновлення пам'ятного місця.

"Фонд пам'яті Манчестера-Мюнхена глибоко засмучений цим актом вандалізму та крадіжки. Манчестерплац – це місце величезного значення для сімей 23 загиблих, а також для вболівальників Манчестер Юнайтед у всьому світі. Ми особливо вдячні нашим друзям у Мюнхені, зокрема фан-клубу Red Docs, за їхню постійну турботу про це місце та швидке втручання для ліквідації шкоди", – розповів Ахмед.

Нагадаємо, 6 лютого 1958 року в Мюнхені під час зльоту розбився літак з легендарною командою МЮ, яку називали "Малюки Басбі". Судно не змогло набрати необхідну швидкість через шар талого снігу, внаслідок чого викотилось за межі смуги, пробило загорожу, врізалось у будинок та загорілось.

Із 44 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, загинули 23 людини. Серед жертв катастрофи були 8 футболістів основного складу МЮ (Джефф Бент, Роджер Бірн, Едді Колман, Марк Джонс, Девід Пегг, Томмі Тейлор, Ліам Вілан та висхідна зірка англійського футболу 21-річний Данкан Едвардс, який помер у лікарні через 15 днів), троє представників клубного штабу (секретар Волтер Крікмер і тренери Том Каррі та Берт Воллі), а також 8 спортивних журналістів, двоє членів екіпажу і двоє пасажирів.

Метт Басбі та Боббі Чарльтон отримали важкі поранення, але змогли відновитись після трагедії, згодом відродивши Манчестер Юнайтед.

Раніше стало відомо, що форвард "червоних дияволів" Беньямін Шешко пропустить тривалий термін через травму.