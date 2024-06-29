Незвичні кольори: У мережі з'явились фото форми Шахтаря у наступному сезоні

Портал Opaleak оприлюднив фотографії ймовірних комплектів форми донецького Шахтаря на сезон-2024/25.

Світлини були опубліковані на сайті порталу.

Домашня форма виконана у традиційних помаранчево-чорних кольорах, виїздна — чорна із силуетами вугілля. Особливої уваги заслуговує третій комплект, який виконаний у, незвичних для "гірників", жовто-блакитних кольорах.

Нагадаємо, раніше київське Динамо здивувало всіх, презентувавши нову форму на наступний сезон.