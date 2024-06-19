Динамо здивувало новими комплектами форми на сезон-2024/25

Динамо презентувало три комплекти ігрової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Домашній комплект форми представлений у традиційному стилі. Має біло-синій дизайн, збагачений традиційними українськими вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору. Цей комплект вшановує багату культурну спадщину України та яскравий дух Києва.

"Динамо історично є носієм футбольного коду всієї України. Одне місто – одна країна!", — йдеться в повідомленні.

Водночас клуб вирішив здивувати виїзним комплектом форми, яка представлена в синьо-жовтих кольорах та є даниною українському прапору, символізуючи патріотизм та солідарність.

Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендінгом золотого кольору.

Придбати нову форму киян можна буде з 20 червня.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавлене в трансфері нападника Зорі Едуардо Герреро.