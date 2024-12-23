Німеччина – для німців: непристойний вигук фаната під час хвилини мовчання у Магдебурзі
Рот-Вайс Ессен
Rot-Weiss Essen e.V.
У третій лізі Німеччини перед матчем між Рот-Вайс Ессен та Штутгартом II (2:2) під час хвилини мовчання у пам’ять про загиблих від теракту у Магдебурзі один із вболівальників вигукнув фразу:
"Німеччина – для німців!".
Після вигукування інші глядачі матчу освистали його і почали скандувати:
"Ні нацизму!"
Нагадаємо, за день до гри у німецькому місті Магдебург автомобіль в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку.
Пізніше, стало відомо, що фаната затримала поліція. Йдеться про 57-річного чоловіка, який є громадянином Німеччини та живе в Ессені.
Напередодні відбувся 15-й тур Бундесліги, у якому дортмундська Боруссія у меншості впевнено обіграла Вольфсбург.