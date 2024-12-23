Німеччина – для німців: непристойний вигук фаната під час хвилини мовчання у Магдебурзі

У третій лізі Німеччини перед матчем між Рот-Вайс Ессен та Штутгартом II (2:2) під час хвилини мовчання у пам’ять про загиблих від теракту у Магдебурзі один із вболівальників вигукнув фразу:

"Німеччина – для німців!".

Після вигукування інші глядачі матчу освистали його і почали скандувати:

"Ні нацизму!"

Beim Spiel zwischen RW Essen und VfB Stuttgart II ruft jemand mitten in der Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Magdeburg durch einen islamfeindlichen Terroristen den Nazi-Spruch „Deutschland den Deutschen“. Das Stadion reagiert geschlossen mit Pfiffen und „Nazis raus“. pic.twitter.com/H7z9wWgAuM — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 21, 2024

Нагадаємо, за день до гри у німецькому місті Магдебург автомобіль в’їхав у натовп на різдвяному ярмарку.

Пізніше, стало відомо, що фаната затримала поліція. Йдеться про 57-річного чоловіка, який є громадянином Німеччини та живе в Ессені.

Напередодні відбувся 15-й тур Бундесліги, у якому дортмундська Боруссія у меншості впевнено обіграла Вольфсбург.