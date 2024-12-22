Боруссія Д у меншості перемогла Вольфсбург, Бохум здолав Гайденгайм у 15 турі Бундесліги

Сьогодні, 22 грудня, відбулися два матчі 15 туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня Бохум приймав Гайденгайм та ще в першому таймі забезпечив себе комфортною перевагою. У підсумку зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Далі на глядачів чекало протистояння між Вольфсбургом та Боруссією Дортмунд. "Джмелі" за 5 хвилин у середині першого тайму забили тричі. Тож навіть гол у відповідь в дебюті другої 45-хвилинки та вилучення Гросса не допомогли Вольфсбургу відігратися.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

15 тур, 22 грудня

Бохум – Гайденгайм 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Брошінскі, 2:0 – 38 Беро

Вольфсбург – Боруссія Дортмунд 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 25 Мален, 0:2 – 28 Баєр, 0:3 – 30 Брандт, 1:3 – 58 Вавро

Вилучення: ... – Гросс 62

Нагадаємо, у попередній ігровий день Айнтрахт у більшості програв Майнцу, Вердер, Баєр та Гольштайн Кіль здобули розгромні перемоги.