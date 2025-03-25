У Маріуполя нові власники: Павлишин розповів про майбутнє клубу Першої ліги

У Маріуполя змінилося керівництво. За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником команди став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса. Його частка дорівнює 67%. Ще по 16,5% у володінні Івана Луща та Степана Пилипа.

У коментарі для Tribuna.com Павлишин розповів про майбутнє клубу. Зокрема він повідомив, що наставником команди буде Максим Фещук, і нове керівництво погасить всі борги клубу.

"Амбіції – першочергово зберегти прописку у Першій лізі. Наступний сезон, якщо все буде добре та гратимемо у Першій лізі, то буде завдання бути в топ-3. Команда буде грати у Львові, на стадіоні "Скіф". А в майбутньому, з розбудовою стадіону у селі Підмонастир, спробуємо перебазуватися туди", – сказав Павлишин.

Цей сезон команда дограє під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. Першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда має боротися за виживання.

Нагадаємо, колишній головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров очолив аматорський Дністер Заліщики.