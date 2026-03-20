У Сассуоло спалахнула епідемія кашлюка напередодні матчу проти Ювентуса

Олег Дідух — 20 березня 2026, 18:11
У Сассуоло спалахнула епідемія кашлюка напередодні матчу 30 туру Серії А проти туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, симптоми кашлюка виявили одразу в 5 членів команди. Всі вони ізольовані від колег і перебувають під наглядом клубних лікарів.

В поняття "члени команди" включаються гравці, тренери та персонал. Скільки із хворих саме футболісти – не вказано. Наразі про перенесення матчу проти Ювентуса (21 березня, 21:45 за київським часом) не йдеться.

Наприкінці січня повідомлялося про інтерес Сассуоло до захисника донецького Шахтаря та збірної України Юхима Коноплі.

Наразі Сассуоло посідає 10 місце в турнірній таблиці Серії А з 38 очками в активі.

Кашлюк – гостра антропонозна повітряно-крапельна бактерійна інфекційна хвороба, найхарактернішою ознакою якої є періодичний спазматичний кашель з репризами.

