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Легендарний Том Бреді подарував сину унікальний годинник вартістю 3 мільйони доларів

Богдан Войченко — 23 липня 2025, 11:54
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Легендарний Том Бреді подарував сину унікальний годинник вартістю 3 мільйони доларів

Легендарний квотербек Том Бреді зробив синові Бенджаміну подарунок, про який мріє чи не кожен колекціонер він вручив йому один із найрідкісніших і найдорожчих годинників у світі: Jacob & Co. Billionaire Mini Ashoka.

Цей витвір ювелірного мистецтва вартує три мільйони доларів і існує лише у 18 екземплярах по всьому світу. Корпус годинника виготовлений із білого золота 18 карат і прикрашений 62 діамантами огранювання Ashoka, загальна вага яких становить понад 20 карат.

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Ще майже 80 карат діамантів Ashoka інкрустовано в браслет, зроблений із того ж білого золота. Усього на годиннику 492 діаманти загальною вагою понад 100 карат.

Циферблат відкритий скелетон із витонченими маркерами з діамантів у формі багета. Усередині механізм із ручним заводом і турбійоном, здатний працювати без підзарядки 72 години.

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