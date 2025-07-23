Легендарний Том Бреді подарував сину унікальний годинник вартістю 3 мільйони доларів

Легендарний квотербек Том Бреді зробив синові Бенджаміну подарунок, про який мріє чи не кожен колекціонер – він вручив йому один із найрідкісніших і найдорожчих годинників у світі: Jacob & Co. Billionaire Mini Ashoka.

Цей витвір ювелірного мистецтва вартує три мільйони доларів і існує лише у 18 екземплярах по всьому світу. Корпус годинника виготовлений із білого золота 18 карат і прикрашений 62 діамантами огранювання Ashoka, загальна вага яких становить понад 20 карат.

Читайте також : Відео Фото Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl

Ще майже 80 карат діамантів Ashoka інкрустовано в браслет, зроблений із того ж білого золота. Усього на годиннику – 492 діаманти загальною вагою понад 100 карат.

Циферблат – відкритий скелетон із витонченими маркерами з діамантів у формі багета. Усередині – механізм із ручним заводом і турбійоном, здатний працювати без підзарядки 72 години.

Раніше Бреді пояснив, чому гра за Супербоул є найважливішою для будь-якого футболіста