Пиво, сигара і меми: футболіст розніс інтернет після виходу в Ередивізі
Захисник Ден Хаага Діогу Томаш став справжньою зіркою соцмереж після виходу команди в Ередивізі вперше з 2021 року.
Футболіст з'явився на післяматчеве інтерв'ю у максимально неформальному стилі – в окулярах, із сигарою та банкою пива в руках, і цього вистачило, щоб миттєво "підірвати" інтернет.
Його відповіді журналістам лише додали хайпу:
– Фани вибігли на поле, всі хотіли фото з тобою. Ти дуже популярний!
– Я такий, який є.
– Чи залишиться Томаш у команді?
– Ми не знаємо, де буде Томаш, але Томаш десь буде.
– Можливо, тут?
– Все можливо. Я з цими хлопцями хоч на війну піду!
Цей набір цитат миттєво розлетівся мережею, а самого Томаша вже називають новим королем футбольних мемів.
Що ж до спортивної складової, Ден Хааг мінімально обіграв Йонг Утрехт з рахунком 1:0 та достроково гарантував собі підвищення у класі.
Після 32 турів команда впевнено лідирує з 74 очками, забезпечивши вихід в еліту за шість турів до фінішу.
