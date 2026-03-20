Пиво, сигара і меми: футболіст розніс інтернет після виходу в Ередивізі

Богдан Войченко — 20 березня 2026, 15:18

Захисник Ден Хаага Діогу Томаш став справжньою зіркою соцмереж після виходу команди в Ередивізі вперше з 2021 року.

Футболіст з'явився на післяматчеве інтерв'ю у максимально неформальному стилі в окулярах, із сигарою та банкою пива в руках, і цього вистачило, щоб миттєво "підірвати" інтернет.

Його відповіді журналістам лише додали хайпу:

Фани вибігли на поле, всі хотіли фото з тобою. Ти дуже популярний!

Я такий, який є.

Чи залишиться Томаш у команді?

Ми не знаємо, де буде Томаш, але Томаш десь буде.

Можливо, тут?

 Все можливо. Я з цими хлопцями хоч на війну піду!

Цей набір цитат миттєво розлетівся мережею, а самого Томаша вже називають новим королем футбольних мемів.

Що ж до спортивної складової, Ден Хааг мінімально обіграв Йонг Утрехт з рахунком 1:0 та достроково гарантував собі підвищення у класі.

Після 32 турів команда впевнено лідирує з 74 очками, забезпечивши вихід в еліту за шість турів до фінішу.

