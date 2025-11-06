Зупинити атаку будь-якою ціною: у чемпіонаті Гватемали гравець засунув палець у дупу супернику

У чемпіонаті Гватемали стався інцидент, який шокував футбольних уболівальників по всьому світу.

Під час матчу між Депортіво Ачуапа та Комунікасьонес один із гравців Ачуапи застосував, м’яко кажучи, дивний спосіб боротьби за м’яч – він штрикнув пальцями поміж сідниць суперника.

Момент одразу потрапив на камери, а відео миттєво розлетілося соцмережами, викликавши хвилю обурення та жартів у фанатів.

Постраждалий футболіст Комунікасьонес не стримав емоцій:

"Яке фіаско! Вони можуть грати тільки так," – заявив він після матчу.

Попри цей дикий епізод, його команда впевнено перемогла з рахунком 2:0, залишивши опонентів не лише без очок, але й із серйозною репутаційною плямою.

