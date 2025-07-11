Форвард Реала зазнав рецидиву травми, через яку він пропустив КЧС-2025

У форварда мадридського Реала Ендріка стався рецидив м'язової травми, яку він отримав наприкінці травня.

Про це повідомляє The Atletic.

За інформацією джерела, через цю проблему 18-річний бразилець залишиться поза грою на кілька тижнів.

Варто зазначити, що Ендрік зазнав м'язового пошкодження в останньому турі Ла Ліги-2024/25 проти Севільї (2:0). Саме це стало причиною того, що нападник залишився поза заявкою "бланкос" на Клубний чемпіонат світу 2025 року.

Ендрік працював над відновленням в Іспанії, як вдома, так і в тренувальному комплексі Реала у Вальдебебасі, за допомогою свого особистого персоналу та під наглядом клубних фахівців.

Футболіст брав участь у тренуванні команди перед матчем півфіналу КЧС-2025 проти ПСЖ (0:4), перебуваючи на завершальній стадії відновлення.

Незважаючи на спекуляції щодо можливого відходу Ендріка, джерела, близькі до гравця, вказали на те, що його пріоритет – залишитися в Мадриді.

Нагадаємо, що програний матч з ПСЖ став останнім для Луки Модрича у складі Реала. Пізніше найбільш титулований гравець в історії "вершкових" назвав найкращий момент у його мадридській кар'єрі.