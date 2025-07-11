Модрич назвав найкращий момент за кар’єру в Реалі

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич назвав перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2013/14 найкращим моментом за період виступів за Реал

Слова 39-річного ветерана наводить пресслужба мадридського клубу.

"Складно вибрати один момент із безлічі дорогоцінних миттєвостей, які я пережив тут, але я завжди виділяю і хочу пам'ятати Ла Десіму, бо саме там, можна сказати, все почалося. З неї почалося домінування останніх 12-13 років, яке було неймовірним: шість титулів Ліги чемпіонів за десять років. Я завжди згадую Ла Десіму, тому що це було вражаюче, і те, як ми її виграли, ідеально відображає суть Реала: ніколи не здаватися і вірити до кінця", – заявив Модрич.

В фіналі Ліги чемпіонів-2013/14 Реал в овертаймі обіграв Атлетико Мадрид 4:1. Для "вершкових" це був ювілейний, 10-й титул в Лізі чемпіонів у історії.

Модрич виступав за Реал з літа 2012 року та став найтитулованішим гравцем у історії клубу. Для нього прощальним матчем за мадридців став півфінал клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:4). Найближчим часом хорват стане гравцем Мілана.