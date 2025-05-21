Форвард Реала зазнав травми, через яку ризикує пропустити клубний чемпіонат світу-2025
Нападник Реала Ендрік не допоможе своїй команді в останньому матчі сезону-2024/25 через травму.
Про це повідомляє сайт "вершкових".
За інформацією джерела, у 18-річного бразильця діагностували травму підколінного сухожилля правої ноги. Терміни відновлення та повернення футболіста наразі невідомі.
Через це пошкодження Ендрік пропустить фінал сезону Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, який відбудеться 24 травня.
У своїй дебютній кампанії на "Сантьяго Бернабеу" Ендрік зіграв 37 матчів, але у сумі відіграв усього 847 хвилин. За цей час він встиг відзначитися сімома голами та одним асистом.
Нагадаємо, що Реал зіграє на клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. На турнірі команда Андрія Луніна зустрінеться з Аль-Хілялем, Пачукою та РБ Зальцбургом.
Раніше стало відомо, що через операцію Джуд Беллінгем пропустить куди більше часу, ніж очікувалося спочатку.