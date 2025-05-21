Форвард Реала зазнав травми, через яку ризикує пропустити клубний чемпіонат світу-2025

Нападник Реала Ендрік не допоможе своїй команді в останньому матчі сезону-2024/25 через травму.

Про це повідомляє сайт "вершкових".

За інформацією джерела, у 18-річного бразильця діагностували травму підколінного сухожилля правої ноги. Терміни відновлення та повернення футболіста наразі невідомі.

Parte médico de Endrick. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 21, 2025

Через це пошкодження Ендрік пропустить фінал сезону Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, який відбудеться 24 травня.

У своїй дебютній кампанії на "Сантьяго Бернабеу" Ендрік зіграв 37 матчів, але у сумі відіграв усього 847 хвилин. За цей час він встиг відзначитися сімома голами та одним асистом.

Нагадаємо, що Реал зіграє на клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. На турнірі команда Андрія Луніна зустрінеться з Аль-Хілялем, Пачукою та РБ Зальцбургом.

Раніше стало відомо, що через операцію Джуд Беллінгем пропустить куди більше часу, ніж очікувалося спочатку.