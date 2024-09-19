Як використати класний футбол Барселони й Арсенала на свою користь. Суперекспрес на ЛЧ з коефіцієнтом 5,89

Незважаючи на те, що в головному єврокубку позаду вже 2 ігрових дні, достойних уваги матчів не бракує й сьогодні. Зокрема, й для тих, хто не уявляє свого життя без азарту й Ліги чемпіонів у принципі.

На думку бейтингового оператора FAVBET, з 6 матчів, які відбудуться увечері 19 вересня, широкий вибір перед гравцями відкривають щонайменше 3. Чемпіон виділяє для своїх читачів такі змоги.

Монако – Барселона, дата проведення матчу – 19 вересня, час початку матчу 22:00

Як клуб із князівства, так і команда з Каталонії розпочали нинішній сезон із гарними результатами. І Монако, і Барселона ще не поступилися в жодному матчі у національних першостях. Разом із тим, неможливо не помітити, що господарі наразі брали гору лише над опонентами із нижньої частини таблиці чемпіонату Франції, а з середняком Лансом підписали мирову. Барселона на фоні опонента виглядає потужніше. "Блаугранас" не тільки зуміли взяти максимум залікових балів у Ла Лізі, а ще й записали у свій актив перемоги над Жироною й Атлетиком із Більбао.

ФК Барселона

За Гансі Фліка Барселона забила 17 м’ячів у 5 турах Примери. Усі ці показники вказують на те, що й до першого матчу в Лізі чемпіонів "кулес" підійшли у відмінному стані. Тут саме варто згадати ще й про те, що монегаски мають не найкращі показники саме у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Починаючи з травня ще 2017-го, представник Франції здобув лише 2 перемоги у ЛЧ. В даному разі важливе й ім'я опонента, адже це була скромна чеська Спарта, ​​яку каталонці здолали у кваліфікації. А тому варіант із перемогою гостей виглядає більш ніж логічним рішенням.

Ставка: П2 за 1,74 у БК "Фавбет"

Атлетико – Лейпциг, 19 вересня, 22:00

Команда Дієго Сімеоне підходить до матчу 1 туру в ранзі фаворита дуелі. Відзначається гарними результатами клуб із Мадрида й на своєму полі. Вдома "матрацники" в основний час брали гору за підсумками 6 із попередніх 8 домашніх ігор у ЛЧ. Крім того, індіанці утримують 10-матчевий безпрограшний період у ЛЧ на своєму полі в Лізі чемпіонів (+6=4-0). Нарешті, в останній зустрічі Атлетико довів, що перебуває у гарній формі, перегравши Валенсію (3:0).

А що ж суперник? Втрата Даніеля Ольмо, який став футболістом Барселони, поки не критична у матчах із здебільшого посередніми суперниками в Бундеслізі, але в ЛЧ про себе нагадає неодмінно. Футболіста ж, який міг би "витягнути" гру проти такого грізного опонента, як Атлетико, на його полі, в складі Лейпцига нема.

Ставка: П1 за 1,79 у БК "Фавбет"

Аталанта – Арсенал, 19 вересня, 22:00

На перший погляд, Арсенал у гостьових матчах у ЛЧ грає не найкращим чином. В "канонірів" нема перемог у 5 із останніх 6 таких ігор (+1=1-4). Єдину вікторію лондонці здобули у сутичці з іспанською Севільєю (2:1). Варто сказати й про те, що в 2 попередніх виїзних іграх британський клуб суперникам ще й не зумів забити.

Фото з соціальних мереж

Однак цей Арсенал справляє враження команди, яка стала сильнішою. І на полі нестабільної Аталанти здатного зіграти з позиції сили. До всього, суперник ще й змушений обійтися без двох важливих гравців – поза грою беки Бен Годфрі та Рафаель Толой. Крім того, італійський клуб не зумів перемогти вдома у ЛЧ в основний час за підсумками 7 із попередніх 8 зустрічей (+1=3-4). Виглядає так, що Арсеналу саме час започаткувати нову приємну серію й у Лізі чемпіонів.

Ставка: П2 за 1,89 у БК "Фавбет"

Сумарний коефіцієнт: 1,74*1,79*1,89 = 5,89

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