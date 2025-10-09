Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ФІФА може змістити терміни проведення ЧС-2034 через Рамадан

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 23:59
ФІФА може змістити терміни проведення ЧС-2034 через Рамадан
Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розглядає можливість зміни дати проведення чемпіонатів світу.

Про це повідомляє The Athletic.

Дати проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року поки що не оголошені, але очікується, що це буде ще один зимовий турнір, з великою ймовірністю, що він фактично відбудеться на початку 2035 року, щоб уникнути священного місяця Рамадан для мусульман, який припадає на листопад і грудень 2034 року.

"Якщо ви хочете грати одночасно скрізь, то можете грати в березні або в жовтні, тому що в грудні ви не граєте в одній частині світу, а в липні ми не граємо в іншій частині світу.

Ми постійно це обговорюємо. І мова не лише про один чемпіонат світу. Навіть у деяких європейських країнах у липні грати дуже, дуже спекотно, тож, можливо, варто це переосмислити.

Насправді найкращий місяць для гри у футбол – червень – майже не використовується в Європі. Можливо, є способи оптимізувати календар, але ми це обговорюємо. Ми просто маємо бути відкритими до нових ідей", – сказав Інфантіно.

Світова першість 2034 року вперше відбудеться у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що ЧС-2022 в Катарі став першим в історії футболу, який був проведений взимку.

Напередодні повідомлялося, що ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) проводять активні дискусії щодо можливих змін правил виконання пенальті.

ФІФА

ФІФА

Тріонда: Adidas представив ігровий м'яч чемпіонату світу-2026
Ми не вирішуємо геополітичні проблеми, – ФІФА не відсторонюватиме Ізраїль від міжнародних змагань
FIFPro вважає, що футболісти не отримують достатньо часу на відпочинок між сезонами
ФІФА хоче революційно змінити правило пробиття пенальті
Визначилась країна-господарка Міжконтинентального кубку-2025

Останні новини