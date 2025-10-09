ФІФА може змістити терміни проведення ЧС-2034 через Рамадан

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розглядає можливість зміни дати проведення чемпіонатів світу.

Про це повідомляє The Athletic.

Дати проведення Чемпіонату світу з футболу 2034 року поки що не оголошені, але очікується, що це буде ще один зимовий турнір, з великою ймовірністю, що він фактично відбудеться на початку 2035 року, щоб уникнути священного місяця Рамадан для мусульман, який припадає на листопад і грудень 2034 року.

"Якщо ви хочете грати одночасно скрізь, то можете грати в березні або в жовтні, тому що в грудні ви не граєте в одній частині світу, а в липні ми не граємо в іншій частині світу.

Ми постійно це обговорюємо. І мова не лише про один чемпіонат світу. Навіть у деяких європейських країнах у липні грати дуже, дуже спекотно, тож, можливо, варто це переосмислити.

Насправді найкращий місяць для гри у футбол – червень – майже не використовується в Європі. Можливо, є способи оптимізувати календар, але ми це обговорюємо. Ми просто маємо бути відкритими до нових ідей", – сказав Інфантіно.