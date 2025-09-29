ФІФА хоче революційно змінити правило пробиття пенальті

ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) проводять активні дискусії щодо можливих змін правил виконання пенальті.

Про це повідомляє Bild.

Керівний орган запропонував заборонити добивати м'яч, якщо воротар здійснив сейв – у такому разі призначатиметься удар від воріт.

У ФІФА продовжують обговорення щодо ситуації, коли м'яч потрапив у каркас воріт та вилетів у поле. Втім цікаво, що з першої спроби переконати IFAB не вдалось – пропозицію було відхилено.

Очікується, що ймовірні зміни можуть бути запроваджені починаючи з сезону-2026/27.

Раніше IFAB ввела нове правило для воротарів, через яке можна на рівному місці отримати у свої ворота кутовий удар.